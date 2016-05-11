В Раде "радикалы" Ляшко снова заблокировали трибуну

Как передает корреспондент УНИАН, эти депутаты за трибуной парламента, возле президиума, разместили плакат: “Требуем расследовать оффшорную коррупции власти!”, а в правительственной ложе плакат: “Снизить тарифы на газ для украинцев!”.

Также за столом президиума размещен плакат: “С днем рождения, Надежда!” (сегодня летчице и народноому депутату Надежде Савченко исполняется 35 лет).

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Кроме того, подчеркнул Ляшко, “мы требуем от правительства снизить цены на газ для граждан, вернуть льготную норму в 1200 кубов по 3,60 за куб газа, потому что по 7 гривен у людей нет возможности платить”.

Лидер фракции заверил, что они будут блокировать трибуну до выполнения их требований.

В то же время депутаты от Радикальной партии пускают других парламентариев выступать с трибуны.