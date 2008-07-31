НУ-НС не поддержит проект Тимошенко
10:21, 31 июля 2008Политика
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Фракция будет голосовать за президентский, «потому что он лучше»
Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не будет поддерживать правительственный законопроект по внесению изменений в государственный бюджет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.
По его словам, фракция поддержит президентский проект закона о внесении изменений в бюджет.
«Фракция будет голосовать за президентский законопроект, потому что он лучше», - сказал В.КИРИЛЕНКО.
Он объяснил это тем, что проектом закона, поданным Президентом Украины, предусматривается выделение намного большей суммы средств на преодоление последствий стихийного бедствия в шести областях.
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