НУ-НС не поддержит проект Тимошенко

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не будет поддерживать правительственный законопроект по внесению изменений в государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция поддержит президентский проект закона о внесении изменений в бюджет.

«Фракция будет голосовать за президентский законопроект, потому что он лучше», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он объяснил это тем, что проектом закона, поданным Президентом Украины, предусматривается выделение намного большей суммы средств на преодоление последствий стихийного бедствия в шести областях.