Руслана и Фонд Ахметова везут помощь пострадавшим на Прикарпатье

30 июля. УНИАН певица Руслана ЛЫЖИЧКО вместе с Фондом Ахметова "Развитие Украины" привезли пострадавшим Верховинского, Снятинского и Косовского района Ивано-Франковской области продукты питания.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, Руслана на вертолете доставит в эти районы 7 тыс. продовольственных пакетов с питьевой водой, хлебом, маслом, крупами, а также предметами первой необходимости.