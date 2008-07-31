Руслана и Фонд Ахметова везут помощь пострадавшим на Прикарпатье
00:03, 31 июля 2008Политика
1040 0
Сообщает Ивано-Франковская ОГА
30 июля. УНИАН певица Руслана ЛЫЖИЧКО вместе с Фондом Ахметова "Развитие Украины" привезли пострадавшим Верховинского, Снятинского и Косовского района Ивано-Франковской области продукты питания.
Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, Руслана на вертолете доставит в эти районы 7 тыс. продовольственных пакетов с питьевой водой, хлебом, маслом, крупами, а также предметами первой необходимости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter