«Народная самооборона» просит защитить права Жвании

Гражданское движение “Народная самооборона” призывает правозащитные организации Украины обратить внимание на нарушение прав народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ.

Об этом идет речь в заявлении “Народной самообороны”, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, в заявлении отмечается, что «Народная самооборона» не понимает, почему Украинская Хельсинская группа по правам человека и другие правозащитные организации не обращают внимания, когда нарушаются права граждан Украины. В частности, 2 июля 2008 года Апелляционным судом г. Киева принято решение об отмене решения Радянского районного суда г. Киева от 30 сентября 1999 года по делу Д.ЖВАНИИ, и направлено на повторное рассмотрение в Святошинский районный суд г. Киева. 4 июля 2008 года представитель Д.ЖВАНИИ в суде, народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины на постановление Апелляционного суда г. Киева. В приведенных аргументах он обращает внимание Верховного Суда Украины на возобновление сроков апелляционного обжалования Генеральной прокуратуре Украины после того, как минуло 9 лет. При этом в “Народной самообороне” напоминают, что Европейский суд по правам человека по делу «Пономарев против Украины» от 3 апреля 2008 года осудил принятое судом Украины решение продлить срок апелляционного обжалования на 2 года как нарушающее права человека в Украине.

В “Народной самообороне” также отмечают, что для открытия кассационного производства в Верховном Суде Украины нужно предоставить заверенную копию решения Радянского районного суда г. Киева от 30 сентября 1999 года. При этом судьей Апелляционного суда г. Киева было отказано в предоставлении заверенной копии решения суда и направлении материалов дела в Святошинский районный суд г. Киева на повторное рассмотрение.

Представители НС также считают, что по просьбе заместителя главы Секретариата Президента Украины Игоря ПУКШИНА Генеральная прокуратура Украины и Апелляционный суд г. Киева безосновательно затягивают направление материалов дела на повторное рассмотрение. При этом в “Народной самообороне” отмечают, что 2 сентября 2008 года заканчивается отведенный гражданско-процессуальным кодексом Украины срок для кассационного обжалования Генпрокуратурой в Верховном Суде Украины.

НС также напоминает, что 22 мая 2008 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов), где указала, что Д.ЖВАНИЯ в 1998 году в заявлении на получение удостоверения на постоянное проживание в Украине указал неверные данные о времени постоянного проживания в Украине. Однако в Подольском районном суде г. Киева было доказано, что Д.ЖВАНИЯ данное заявление не заполнял, это делал его адвокат, который допустил чисто механическую ошибку.

Кроме того, отмечают в “Народной самообороне”, в 1998 году предметом состава преступления было лишь удостоверение, которое выдается государственным органом или общественной организацией, а заявление, на которое ссылается Генеральная прокуратура Украины, не относится к документам, которые выдаются государственным учреждением, и механические ошибки, по неосторожности сделанные адвокатом Д.ЖВАНИИ, не представляют состава преступления. Несмотря на положения ст. 58 Конституции Украины “Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушение”, суд стал на сторону Генпрокуратуры Украины под давлением Секретариата Президента Украины и Службы безопасности Украины, считает ГД “Народная самооборона”.

”Это беспрецедентные факты, когда судопроизводство осуществляется по указанию Секретариата Президента Украины, а запугивание судей идет со стороны Службы безопасности Украины”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Подольский районный суд г. Киева перенес рассмотрение жалобы адвокатов Д.ЖВАНИИ относительно возбуждения в отношении него уголовного дела в связи с получением украинского гражданства из-за непредоставления Генеральной прокуратурой материалов уголовного дела.

Ранее генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречивости данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением возобновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

2 июля с.г. Апелляционный суд города Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора Украины по делу о гражданстве народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ. Согласно постановлению, решение Радянского районного суда г. Киева от 1999 года отменено и дело направлено в Святошинский районный суд г. Киева на новое рассмотрение.

3 июля народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ, который представлял интересы Давида ЖВАНИИ в Апелляционном суде Киева, подал в Верховный Суд Украины кассационную жалобу.