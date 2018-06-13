Неделя в цифрах

1 военнослужащий погиб и 2 получили ранения в результате чрезвычайного происшествия в ходе артиллерийских стрельб на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон), сообщают в Минобороны. По этому факту Военная прокуратура Западного региона открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 414 УК, которая предусматривает наказание лишениемсвободы на срок от 2 до 10 лет.

1 подлодку и 1 военный корабль Российской Федерации зафиксировали Вооруженные силы Латвии у своей морской границы, сообщают в национальной армии.

2 украинских биатлонистов Артем Тищенко и Снежана Тисеева, возвращаясь из Львова в Киев, попали в автомобильную аварию и сильно пострадали, сообщают в Федерации биатлона Украины. Машина спортсменов полностью сгорела. Кроме того, в результате ДТП в столице погибли спортсмены-автогонщики Тарас Колесник и Алексей Долот.

2 года и 3 месяца колонии-поселения россиянин Андрей Бубеев будет отбывать по приговору Заволжского районного суда Твери за репост в социальной сети материала под названием «Крым – это Украина», сообщают иностранные СМИ. Уголовное дело против мужчины было возбуждено за призывы к совершению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России.

4 батальона общей численностью около 4 000 военных из армий США и союзников могут быть размещены в странах Балтики и Польше. Такую возможность обсуждают в НАТО, сообщают иностранные СМИ. В свою очередь, Россия для противодействия силам НАТО формирует 3 дивизии: две в Западном военном округе и одну - в Южном.

5 место в рейтинге «кумовства» в мире занимает Украина, по мнению журналистов издания TheEconomist, сообщают украинские СМИ. Доход крупного бизнесаблагодарякумовству и тесным политическимсвязямобходитсянашейстране в 6,7% от ВВП. Первое место в этом рейтинге занимает Россия, наименее «кумовской» издание называет Германию.

13 криминальных авторитетов, «смотрящие» как с оккупированной территории, так и подконтрольной Украине части Донбасса, были задержаны полицией в Днепропетровске во время встречи в гостинично-ресторанном комплексе, сообщают в ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

13 украинских медиков были освобождены из плена боевиков террористической организации «Исламское государство», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

25 крымских татар были задержаны в Евпатории, сообщил журналист Осман Пашаев. Их допрашивают и берут отпечатки пальцев якобы в рамках операции по поимке преступников, убивших семью в Краснодаре. Ранее российские оккупационные власти на этом же основании увезли в полицию около 100 крымских татар, задержав их в мечети.

59,8 кг янтаря стоимостью около 2 700 000 гривень, конфискованные в ноябре 2015 года в пользу государства при попытке незаконного вывоза камня из Украины, могут быть возвращены нарушительнице по решению Апелляционного суда Одесской области, сообщают в пресс-службе Одесской таможни. ГФС области намерена обратиться по этому факту в НАБУ.

80% ВВП составил государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте на конец 2015 года, говорится в опубликованном на сайте Национального банка Украины отчете Совета по финансовой стабильности.

91% составила доля пользователей Интернет в Украине среди людей 18-39 лет, отмечают в Киевском международном институте социологии (КМИС) по результатам проведенного социологического исследования. По состоянию на начало года 62% взрослого населения страны пользуются Интернетом.

113 человек стали жертвами 4 кораблекрушений, произошедших в Средиземном море в последнее время, сообщают иностранные СМИ. Погибшие – нелегальные мигранты, которые пытались добраться из Ливии в Италию.

205 участников АТО прошли реабилитационное лечение с начала года, сообщают в Министерстве обороны Украины. 14 раненых военнослужащих, на сегодняшний день, находятся на лечении за границей.

327 населенных пунктов в Украине прошли процесс декоммунизации, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Всего декоммунизации подлежат названия 987 населенных пунктов.

760 лет со дня основания города празднует Львов. Программа праздничных мероприятий продлится до 9 мая.

940 чиновников из 5 000 попали под действие закона о люстрации за полтора года, сообщают в Департаменте по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины.

1 085 украинкам президент страны Петр Порошенко присвоил звание «Мать – героиня», сообщают в пресс-службе главы государства. Это почетное звание присваивается в Украине многодетным матерям, которые вырастили и воспитали 5 и более детей.

1 100 пожарных и 145 вертолетов участвуют в тушении лесных пожаров в канадской провинции Альберта, сообщают иностранные СМИ. Из-за быстрого распространения огня в регионе было эвакуировано около 88 000 человек - население города Форт Мак-Маррей. Общая площадь пожаров составляет 85 000 га.

2 500 человек приняли участие в открытии памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве.

16 615 человек будут направлены для прохождения срочной военной службы в Вооруженные силы и другие воинские формирования в Украине в мае-июне 2016 года, говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

88 300 детей и несовершеннолетних без сопровождения родителей или других взрослых родственников были зарегистрированы в ЕС как беженцы в 2015 году, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Европейское статистическое ведомство. 51% из них – беженцы из Афганистана, 16% - выходцы из Сирии.

300 000 детей на Донбассе нуждаются в немедленной помощи в продолжении образования, говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщают иностранные СМИ. Согласно докладу, почти каждая пятая школа или детский сад на Донбассе разрушены или повреждены.

800 000 украинцев получат по 400-500 гривень ежегодного единовременного пособия по случаю 9 мая, сообщают в Кабмине.

272 300 000 украденных хакерами данных (имен пользователей, паролей к электронной почте) подпольно продаются в Рунете, сообщают иностранные СМИ. В большинстве своем, это аккаунты пользователейMail.Ru, а также, в меньшихколичествах, аккаунтыпользователейGoogle, Yahoo и Microsoft.

1 600 000 000 долларов составил дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-марта 2016 года, сообщают в Национальном банке Украины. Это на 40,7% больше аналогичного периода прошлого года.

14 000 000 000 кубометров газа Украина использовала в январе-апреле 2016 года, сообщают в госкомпании «Укртрансгаз». Это на 13,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Маргарита Андреева