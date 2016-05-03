Почти 90 тысяч детей без сопровождения взрослых попросили убежище в ЕС

Об этом передает DW со ссылкой на Европейское статистическое ведомство.

По данным Евростата, 91% несовершеннолетних беженцев - мальчики. 57% несовершеннолетних - это подростки в возрасте 16-17 лет. В то же время 51% детей и подростков - беженцы из Афганистана. На втором месте по численности - выходцы из Сирии (16%).

В Евростате отметили, что большинство зарегистрированных детей и подростков без сопровождения взрослых подали заявки на получение убежища в Швеции. Таких насчитали 35,3 тыс., или 40%. В Германии убежище попросили 16% (или 14,4 тыс.) детей и подростков, в Венгрии - 10%, в Австрии - 9%.

Как добавили в Евростате, в течение периода с 2008 по 2013 годы ежегодное общее количество детей и подростков, прибывших без родителей или взрослых родственников в Европу в качестве беженцев, колебалось в среднем от 11 до 13 тысяч. В 2014 году это число возросло до почти 23 тыс.