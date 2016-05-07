Порошенко, Филарет и 2,5 тысячи людей открыли памятник Мазепе в Полтаве (фото, видео)

В Полтаве почти 2,5 тыс. людей приняли участие в открытии памятника гетману Украины Ивану Мазепе.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонию прибыли как полтавчане, так и жители области.

Также на открытии памятника на Соборной площади присутствовали президент Украины Петр Порошенко, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и другие.

Как сообщили УНИАН в Полтавской областной госадминистрации, полтавский памятник Мазепе стал первым полноценным памятником славному гетману не только в Украине, но и в мире.

Идею установить памятник Мазепе в Полтаве пытались воплотить с середины 2000-х годов. Инициатором выступил председатель Полтавского областного объединения Всеукраинского общества «Просвита» Николай Кульчинский, который собрал средства в Украине и диаспоре.

Способствовать установлению памятников Мазепе считал своим долгом и президент Виктор Ющенко. К 300-летию Полтавской битвы он издал указ, согласно которому Украина должна воздать должное украинско-шведскому союзу, отмечается в сообщении.

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Памятник изготовили шесть лет тому назад и собирались установить на Покров 14 октября 2009 года. «Однако открытию помешала большая политика. Депутаты Полтавского городского совета согласовали размещение памятника на Соборной площади, однако впоследствии городские власти объявили мораторий на строительные работы на этой территории, поэтому готовый монумент не был установлен», - напомнили в ОГА.

Следующий мэр Александр Мамай тоже сопротивлялся открытию. Он, в частности, заявил, что решение об установке памятника Мазепе - это политический вопрос, и он должен быть принят руководством государства, а не города, отметили в ОГА.

После Революции достоинства полтавчане вновь вернулись к вопросу увековечения гетмана и возвращения монумента в Полтаву. За шесть лет хранения на задворках киевского комбината «Художник» бронзовое литье окислилось, поэтому перед возвращением в Полтаву его реставрировали, говорится в сообщении.

14 октября 2015 в Полтаве возле Свято-Успенского собора состоялось торжественное представление общественности доставленного из Киева гетмана в бронзе, приуроченное ко Дню защитника Украины и Дню украинского казачества. Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор отслужил молебен в честь Мазепы. В церемонии также принял участие потомок гетмана - Игорь Мазепа. Официальное открытие памятника планировалось на этом месте в ноябре 2015 после сооружения пьедестала. Решение-разрешение на установку от горсовета было принято 25 февраля.

На памятник, кроме простых граждан, в разное время жертвовали бывший президент Ющенко и его брат Петр Ющенко, народный депутат Виктор Балога и певец Олег Скрипка, нынешний председатель Полтавской ОГА Головко.

Памятник Ивану Мазепе решили установить на Соборной площади возле Успенского собора, который, кстати, в свое время был построен на средства гетмана (сейчас на площади стоит восстановленный храм), отметили в ОГА.

Авторы памятника - скульптор Николай Билык и полтавский архитектор Виктор Шевченко. Монумент весит 2,5 тонны, высотой 3,20 м. Вместе с постаментом высота памятника составляет 7 метров, а ночью скульптура будет подсвечиваться.