В МИД заявили об освобождении из плена террористов ИГИЛ 13 украинских медиков

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Согласно сообщению, медиков уже доставили в безопасное место.

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"Хорошая новость: 13 укр. медиков, которых удерживало ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь", - написал Климкин.