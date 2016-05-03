В МИД заявили об освобождении из плена террористов ИГИЛ 13 украинских медиков

15:53, 03 мая 2016
Общество
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Из плена боевиков террористической организации "Исламское государство" освободили 13 украинских медиков.

МИД Украины / Wikipedia

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Согласно сообщению, медиков уже доставили в безопасное место.

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"Хорошая новость: 13 укр. медиков, которых удерживало ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь", - написал Климкин.

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