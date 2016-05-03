В МИД заявили об освобождении из плена террористов ИГИЛ 13 украинских медиков
15:53, 03 мая 2016Общество
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Из плена боевиков террористической организации "Исламское государство" освободили 13 украинских медиков.
В МИД сообщили об освобождении 13 медиков / Wikipedia
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Согласно сообщению, медиков уже доставили в безопасное место.
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"Хорошая новость: 13 укр. медиков, которых удерживало ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь", - написал Климкин.
Хорошая новость: 13 рус. медиков, которых удерживала ІДІЛ, освободили и перевезли в ливийский город Рас Лануф. Держим с ними постоянную связь.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2016 г.
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