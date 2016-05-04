В Днепропетровске полиция задержала 12 криминальных "авторитетов" во время "сходки" в ресторане

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"На днях полиция Донетчины передала информацию своим коллегам в Днепропетровск, где должен был состояться крупный «сходняк» преступных «авторитетов» Донецкой и Днепропетровской областей. Приехали «смотрящие» как с оккупированной территории, так и подконтрольной Украине части области. Цель – «отчет о своей деятельности и планы на перспективу». Там, в Днепропетровске, на «Хуторе» их и «приняли». К слову, гостинично-ресторанный комплекс «Хутор» связывают с днепропетровским «авторитетом» «Умкой»", - написал Аброськин.

Он отмечает, что задержаны «вор в законе» Витя «Тбилисский», а также «Виген Ереванский», «Арбуз», «Мозг» и др. - всего 12 человек.

По словам полицейского, некоторым прибывшим на «отчёт» «авторитетам» с оккупированной территории удалось избежать задержания в Днепропетровске, но позже они были задержаны в Красноармейске, по дороге домой в Макеевку.

"Продолжением спецоперации стали сегодняшние обыска в Мариуполе. Криминальная полиция вместе с подразделениями спецназначения провела 10 обысков у лиц, причисляющих себя к так называемым «авторитетам». Задержаны восемь, двое будут привлечены к уголовной ответственности за хранение наркотических средств, а остальным... Рекомендую собирать чемоданы и покидать Донецкую область", - написал Аброськин.