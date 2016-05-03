Более 100 нелегалов утонули в Средиземном море за последние дни - МОМ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Погибшие - нелегальные мигранты, которые пытались добраться через Средиземное море из Ливии в Италию, сообщили во вторник, 3 мая, в Международной организации по миграции (МОМ).

"Начиная с пятницы (29 апреля - УНИАН) нам известно о четырех кораблекрушения и 113 погибших в них лиц, плывущих из Ливии", - заявил представитель организации Джоэль Миллман.

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Итальянскому торговом судну удалось спасти 26 человек после одного из этих кораблекрушений, остальные 84 человек, которые находились в лодке, считаются пропавшими без вести. Вследствие еще двух аварий утонули 29 человек, которые плыли из Ливии в направлении Сицилии на резиновых лодках. Обстоятельства аварии еще одной лодки выясняются, сообщили в Международной организации по миграции.

По словам представителя организации, опасный маршрут из Ливии в Италию через Средиземное море становится все более популярным среди нелегальных мигрантов. "Поэтому мы очень обеспокоены тем, что будет происходит на нем в последующие несколько месяцев", - сказал он. Миллман сообщил, что этим маршрутом в основном пользуются мигранты из Западной Африки, в первую очередь нигерийцы, а также жители Сомали и Эфиопии. Сирийцы, афганцы и иракцы пока маршрут не используют.

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В целом же, по данным МОМ, за первые четыре месяца 2016 года при попытках пересечь Средиземное море погибли 1357 беженцев. В прошлом году за этот же период жертвами кораблекрушений стали 1733 человека. По данным организации, с начала 2016 года 28500 мигрантов прибыло морем в Италию, в то время как почти 155 тысяч достигли побережья Греции.

Как сообщалось ранее, по разным данным сейчас в Ливии находятся от 200 тысяч до 500 тысяч человек, которые летом намерены Средиземным морем добраться берегов Италии с тем, чтобы дальше попасть на территорию других стран-членов ЕС. По данным австрийского МВД, 70 процентов этих людей - экономические мигранты.