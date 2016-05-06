В России пользователя "ВКонтакте" приговорили к 2 годам за "Крым – это Украина"

Приговор объявил вечером 5 мая Заволжский районный суд Твери. Об этом из зала суда сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Бубеева, передает Радио Свобода.

Ранее 5 мая в Заволжском районном суде Твери прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Бубеева. Его обвинили в публичных призывах к совершению экстремизма и деятельности, направленной на "нарушение территориальной целостности России".

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Поводом для уголовного преследования Бубеева стал репост материала "Крым – это Украина" публициста Бориса Стомахина и одна картинка на эту же тему на собственной странице "ВКонтакте".

Во время прений государственный обвинитель попросил приговорить Бубеева до 3,5 лет лишения воли. Бубеев утверждает, что его преследуют за убеждения. Вину он не признает.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.