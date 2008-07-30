Президент Армении рассказал о своем разговоре с Ющенко

Президент Армении Серж САРГСЯН предложил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО работать над включением древней армянской святыни – монастырского комплекса Сурб-Хач в Крыму в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Армении сообщил в Крыму, в ходе празднования 650-летия монастыря Сурб-Хач.

«Я предложил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поручить нашим министерствам иностранных дел начать совместные шаги по включению Сурб-Хача в список мирового наследия ЮНЕСКО», - сказал С.САРГСЯН.

Он отметил, что у Армении уже есть «примеры успехов в этом направлении». «Совсем недавно три армянских храма в Иране были включены в этот список (мирового наследия ЮНЕСКО – УНИАН)», - сообщил Президент Армении.

С.САРГСЯН назвал Сурб-Хач одним из наиболее значительных армянских исторических памятников. «Сурб-Хач – это не только неотъемлемая часть нашей духовной культуры, но одна из жемчужин Крымского полуострова», - добавил президент Республики Армения.