Анна Герман прерывает свою поездку в США
19:12, 29 июля 2008Политика
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Сообщает пресс-служба
Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН прерывает свое пребывание в США и возвращается в Украину в связи с проведением в четверг, 31 июля, внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.
По данным пресс-службы, в США А.ГЕРМАН находилась в составе делегации украинских парламентариев, проводивших ряд встреч с коллегами – американскими конгрессменами.
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