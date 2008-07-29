Анна Герман прерывает свою поездку в США

Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН прерывает свое пребывание в США и возвращается в Украину в связи с проведением в четверг, 31 июля, внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

По данным пресс-службы, в США А.ГЕРМАН находилась в составе делегации украинских парламентариев, проводивших ряд встреч с коллегами – американскими конгрессменами.