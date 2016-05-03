На конференции ЮНЕСКО заявили о репрессиях в отношении крымских журналистов

С докладом о ситуации на полуострове выступила редактор проекта Радио Свобода Крым.Реалии Елена Юрченко, сообщает интернет издание.

По ее словам, начиная с 2014 года, власти России и подконтрольная ей власть Крыма «уничтожают маленькие островки свободы выражения мнений в медиа, а независимая журналистика там оказалась под угрозой вымирания».

«В аннексированом Россией Крыму с 2014 года происходит ущемление независимых СМИ и гражданского общества. Крымчан, не согласных с позицией Кремля, запугивают, заставляют молчать или выдавливают из Крыма. Независимые голос или критику в России и оккупированном Крыму приравнивают к сепаратизму или экстремизму. За распространение в социальных сетях критических замечаний, статей или изображений, можно быть обвиненным в экстремизме, что влечет за собой уголовное преследование и лишение свободы», - заявила Юрченко.

Она также отметила, что доступ в Крым международным наблюдателям попрежнему закрыт. Поэтому, по ее мнению, необходимо сделать все возможное для того, чтобы международные правозащитные организации добились возможности своего присутствия в Крыму.

Как известно, Всемирный день свободы печати, который отмечается ежегодно 3 мая, призван подчеркнуть основные принципы свободы печати, стать возможностью для оценки состояния свободы прессы в мире, способствовать защите СМИ от посягательств на их независимость и почтить память журналистов, погибших во время выполнения своих служебных обязанностей.

3 мая было провозглашено Всемирным днем свободы печати Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1993 году по рекомендации 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».