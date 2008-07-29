Фельдман не понимает, почему СБУ делает крайними евреев

Народный депутат Украины, президент Украинского еврейского комитета Александр ФЕЛЬДМАН уверен, что СБУ выборочно опубликовала список организаторов и виновников Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Меня удивляет тот факт, что списки были сделаны выборочно. Настораживает тот факт, что в них прослеживается этническая составляющая», - сказал О.ФЕЛЬДМАН.

Он подчеркнул, что в списке из 19 человек преобладают еврейские и латышские фамилии.

По его словам, ему в СБУ сообщили, что списки огромные, и возникает вопрос, зачем сегодня в Украине выделяется именно этот аспект.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что во время Голодомора пострадали все жители Украины, в том числе евреи.

По его словам, СБУ сегодня активно борется с антисемитизмом и ксенофобией, а опубликование такого списка негативно влияет на международный имидж Украины.

«Опубликованные списки – это выдернутая позиция из текста. Кому она нужна сегодня в Украине - остается загадкой», - сказал депутат.

А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что люди, которые люди организовали Голодомор, не имеют национальности и должны понести наказание.

Он уверен, что этот вопрос сегодня не является «крайне важным» для Украины, но такие действия СБУ нельзя оставлять без внимания.

Как сообщал УНИАН, 23 июля СБУ обнародовала составленный по ее архивным материалам первый список организаторов и виновников Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Позже, 26 июля, СБУ выразила благодарность Украинскому еврейскому комитету (город Киев) и всем другим, кто откликнулся на обнародование на ее официальном сайте этого первого списка виновников Голодомора.

При этом Служба безопасности напомнила, что это лишь начало масштабной работы и перечень лиц, непосредственно причастных к организации массового уничтожения украинского народа, будет и в дальнейшем пополняться. «Именно поэтому при публикации этих материалов была избрана интерактивная форма», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в пресс-центре СБУ, «обнародованный список был подготовлен по имеющимися только в архивах Службы безопасности Украины материалам. Бесспорно, в других государственных архивах, частных собраниях, в распоряжении общественных организаций имеются дополнительные сведения, которые могут существенно дополнить этот перечень». Кроме того, формирование полного списка причастных к организации Голодомора-Геноцида в Украине возможно лишь с использованием других архивных материалов, в частности, документов коммунистической партии, документов карательных органов СССР.