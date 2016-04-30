Григалашвили покидает должность главы Департамента внутренней безопасности Нацполиции

Руководитель Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Георгий Григалашвили покидает свою должность, чтобы заниматься реформами.

Об этом сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе на своей странице в Facebook.

«Сегодня я получила огромное количество звонков с вопросом: почему Георгий Григалашвили уходит с должности руководителя департамента внутренней безопасности НПУ. Георгий не уходит из нашей команды и будет заниматься реформами полиции, а именно патрульной полицией и аттестационным процессом», - отметила она.

«Георгий достойно служил в грузинской полиции и служит в Национальной полиции Украины, и будет поддерживать наши начатые реформы. Мы идём дальше», - добавила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, Григалашвили в ноябре 2015 года возглавил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.