Наводнение скажется на урожае сахарной свеклы и незначительно на зерновых

Стихийное бедствие в западных областях больше скажется на урожае сахарной свеклы и незначительно - на урожае зерновых в масштабах Украины. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Я бы не называла конкретные цифры. Можно говорить о потере неубранных площадей абсолютно (зерновых в подтопленных регионах – УНИАН), о потере большей части сахарной свеклы», - сказала она.

Что касается зерновых, то, по ее словам, в масштабе всей Украины, их потеря будет несущественной, поскольку площади зерновых там не столь значительны. «Нельзя сказать, что совсем небольшие объемы, но в масштабе страны это 10-15% (потерь зерновых – УНИАН)», - отметила она. По ее словам, это субъективное мнение – пока нет конкретных данных и оценки пострадавших площадей.

«Катастрофического, я бы даже сказала существенного влияния на достаточно большой для Украины урожай зерна (который ожидается в этом году – УНИАН) не будет иметь, потому что западные области не являются нашей житницей», - уточнила Т.АДАМЕНКО. Тем не менее, по ее мнению, после этого бедствия вряд ли что-то удастся собрать из зерновых в пострадавших регионах.

«Конечно, потери будут. Из этих западных областей самые большие посевы зерновых, кукурузы и остальных культур – в Винницкой области, но там пострадали не все районы, то есть часть территории благополучно будет убрана. Что касается остальных областей, то там достаточно мало площадей было убрано на момент начала этого бедствия, и очень сомнительно, чтобы они там что-то собрали, я имею в виду зерновые, после того как сойдет вода», - отметила она.

По ее словам, пострадает озимая пшеница, хороший урожай которой ждали в Тернопольской, Хмельницкой областях, а также посевы ярового ячменя, который в западных областях выращивают на достаточно больших площадях. «И кукуруза, конечно, - в этом году были все предпосылки для нормального урожая на западе, там достаточно много кукурузы», - добавила Т.АДАМЕНКО.

В то же время, по ее мнению, большая часть урожая сахарной свеклы будет потеряна. «Это зона свеклосеяния – Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская области, основные площади там. Если бы Бог дал 7-10 дней сухой погоды, то может, поднялось бы, но сомнительно очень, чтобы это обеспечило бы нормальный урожай», - считает эксперт.

Она также отметила, что данные СМИ об ущербе на землях пока что разнятся – от 12 до 36 тыс. га. «Если на 12 тыс. га или даже 36 тыс. га погибло при посевной площади 17 млн. га - то это ничто абсолютно», - отмечает она.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных грозовых дождей, прошедших 23-26 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток по состоянию на 28 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются затопленными 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий,

Справка УНИАН. В этом году в Украине ожидается получить свыше 40,4 млн. тонн урожая. В 2007 г. урожай составил 29,3 млн. тонн, средняя урожайность - 18,4 ц/га.