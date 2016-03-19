Порошенко надеется, что Международный консультативный совет поможет реформам в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Уверен, что этот Совет поможет нам пройти период драматических событий, и Украина станет сильнее», - обратился к участникам заседания Порошенко.

Президент отметил, что участники Международного консультативного Совета являются настоящими друзьями со всего мира. Глава государства подчеркнул, что для Украины очень полезной является инициатива собирать таких выдающихся лиц, которые могли бы помочь в проведении реформ и преодолении вызовов безопасности. Он поблагодарил участников за их усилия и готовность поддержать Украину.

«Украина имеет хорошие перспективы для реформ, и Украина будет страной, где есть независимая судебная система, верховенство права, демократия и хороший инвестиционный климат, безопасность. Украина будет иметь процветающее будущее», - убежден президент.

Глава государства отметил, что рекомендации и советы Международного консультативного Совета помогут нам построить именно такую Украину.

«Каждый из вас в вашей собственной стране был в свое время «отцом определенного чуда» - экономического, демократического. И вы действительно друзья Украины. Поэтому хотел бы объединить наши усилия, чтобы достичь результатов и привнести в Украину позитивные вещи», - отметил глава государства.

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Справка УНИАН. В состав Международного консультативного совета вошли, в частности, премьер-министр Австралии (2013-2015) Тони Эбботт, заместитель премьер-министра Польши (1989 - 1991, 1997 - 2000), автор реформ Лешек Бальцерович, руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок, премьер-министр Словакии (1998-2006) Микулаш Дзуринда, премьер-министр Литвы (1999 - 2000, 2008 - 2012) Андрюс Кубилюс, маршал Сейма Польши (2014-2015), министр иностранных дел Польши (2007 - 2014) Радослав Сикорский, первый заместитель Министра финансов (1989-1990) Марек Домбровский, польский политик, журналист, депутат Сейма Польши (ІІ и ІІІ созыва) Мирослав Чех.