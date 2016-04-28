Большинство украинцев считают, что Украина проиграла в результате подписания Минских соглашений - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией «Социс» 18-21 марта 2016 года по заказу телеканала «1+1», презентация которых состоялась сегодня в Киеве в благотворительном фонде «Майдан иностранных дел».

Согласно исследованию, 8,7% опрошенных считают, что Россия проиграла, 2,2% - США и Европа, 14,9% - все в одинаковой степени, 9,5% - никто, 6,4% - затруднились ответить.

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Кроме того, 39,5% опрошенных считают, что Украина подписала Минские договоренности вынужденно, под давлением внутренней ситуации в стране (война), 24,3% - вынужденно, под давлением западных стран, 16,4% - добровольно, это было лучшим решением в сложившейся ситуации, 14,3% - добровольно, но это было ошибкой украинской стороны, 5,5% - не знают.

Почти две трети респондентов (66,5%) считает, что Минские договоренности не приведут к окончанию войны и урегулированию конфликта, 22,7% - придерживаются противоположного мнения, 10,8% - не знают.

Всего опрошено 1486 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания (по данным Государственной службы статистки Украины по состоянию на 01.01.2015).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,6%.