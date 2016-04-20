Бессмертный заявил, что профинансировать выборы на оккупированном Донбассе пока невозможно

Об этом сообщил представитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает "Украинская правда".

"Украинская сторона поставила вопрос, что даже при решении вопросов, связанных с безопасностью, в нынешних условиях финансирование выборов на оккупированных территориях является невозможным", - рассказал он.

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"Банковская система там не работает. Нужно восстановить режим реальной украинской власти, без этого государство не может финансировать выборы. В нынешних условиях любое финансирование будет означать финансирование незаконной власти на оккупированных территориях", - добавил Бессмертный.

Ранее представитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявлял, что Украина и РФ по-разному понимают работу полицейской миссию ОБСЕ на Донбассе.