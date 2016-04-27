Шкиряк об Одессе: В вооруженных провокаторов будут стрелять на поражение

Об этом сегодня сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире "5 канала".

«Наши подразделения, которые уже находятся в полной боевой готовности, в случае возникновения таких попыток будут действовать жестко и бескомпромиссно. Более того, не дай Господь, у таких провокаторов появится в руках оружие – реакция правоохранителей будет соответствующая, то есть, стрельба на поражение", - подчеркнул Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили призвал президента Украины ввести в город подразделения Нацгвардии в связи с ночными событиями в Одессе – разгромом палаточного городка, установленного напротив здания мэрии участниками акции протеста против городского головы Геннадия Труханова, и обстрелом из гранатомета банка «Пивденный». Саакашвили назвал такие события «признаками государственного переворота».

Сегодня ранее Шкиряк заявил, что пока не было приказов о вводе дополнительных сил Национальной гвардии в Одессу.