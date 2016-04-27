Запрет Меджлиса является примером ухудшения ситуации с правами человека в анексованому Крыму - посол Британии

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в "Твиттере". "Запрет Меджлиса крымскотатарского народа - очередной пример ухудшения ситуации с правами человека в аннексированном РФ Крыму", - подчеркнула дипломат.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.