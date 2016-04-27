Новую дату саммита Украина-ЕС определят в июне – пресс-секретарь Туска

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Дональда Туска Пребен Аманн.

«Конкретная дата будет оговорена на встрече лидеров в Брюсселе накануне саммита ЕС в июне», - сказал он.

Представитель Туска подчеркнул, что решение перенести саммит на сентябрь было совместным решением трех президентов.

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«Тем временем новое украинское правительство будет продолжать работать над тем, чтобы достичь результатов во взятых на себя обязательствах относительно проведения реформ. Перенос саммита также позволит пересмотреть программу МВФ и провести дальнейшую оценку временного применения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли», - добавил Аманн.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля стало известно, что 18-й саммит Украина-ЕС, проведение которого было запланировано на 19 мая в Брюсселе, перенесен на сентябрь этого года.

По словам заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева, такое решение является взвешенным и прагматичным, поскольку саммит не должен быть самоцелью, а должен дать результаты по сотрудничеству Украины и интеграции с Европейским Союзом.

«По совместной договоренности президента Украины, Европейского совета и Еврокомиссии решено перенести саммит Украина-ЕС на сентябрь. Это решение является результатом длительных консультаций на двустороннем уровне, и для максимального результата саммита было решено его перенести», - сказал он.

При этом Елисеев выразил уверенность, что в результате к сентябрю будет пересмотрена программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.