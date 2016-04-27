У Порошенко прокомментировали перенос саммита Украина-ЕС

Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, сообщает "Европейская правда".

"Нет никакой привязки между датой проведения саммита и перспективами безвизового режима", - заявления он.

"Мяч сейчас на стороне Европарламента и Совета ЕС. Украина выполнила все возможные и невозможные требования и теперь мы ждем, что Евросоюз ускорит свои процедуры (для фактической отмены виз). Хочу добавить. Информация СМИ о том, что ЕП проголосует в сентябре – это не совсем правильная информация. Мы уже получили заверения представителей Европарламента о том, что они ускорят процедуры", - подчеркнул Елисеев.

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Заместитель главы АП подчеркнул, что политическое решение об отмене виз уже принято и он не видит преград для быстрого прохождения процедур в Европарламенте.

"Этот вопрос должен пройти через два комитета. В этих комитетах подавляющее большинство – наши партнеры, и я не думаю, что там возникнут вопросы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе подтвердили перенос саммита Украина-ЕС, который был запланирован на 19 мая.

Дипломатические источники объяснили это тем, что из-за неопределенности с возможными последствиями референдума в Нидерландах относительно соглашения об Ассоциации ЕС-Украина и предстоящим референдумом в Великобритании невозможно обеспечить конкретные результаты саммита.