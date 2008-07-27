Ющенко призвал украинцев сохранять спокойствие и выдержку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в ближайшее время вся Украина направит свою помощь районам, которые находятся в зоне стихийного бедствия.

На этом Глава государства акцентировал в обращении к украинскому народу, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

«Следует отметить, что пострадала значительная территория Украины, а именно Винницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, масштабы трагедии являются беспрецедентными: десятки тысяч украинцев остались без крыши над головой и средств для существования; разрушены общественные здания, линии электропередач, транспортную инфраструктуру; беда не пожалела домашний скот и сельскохозяйственные угодья.

«Самым страшным является то, что наводнение привело к человеческим жертвам. Гибель мирных людей - это всегда огромная потеря и страшная трагедия, в первую очередь для родных и близких. От имени народа Украины и от себя лично выражаю глубокое соболезнование», - отметил Президент.

Глава государства выразил благодарность за мужество, героизм и профессионализм тем, «кто не остался в стороне, не был безразличным и уже в первые минуты разрушительной стихии пришел на помощь».

Он сообщил, что подписал 27 июля Указ о безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий стихийного бедствия, произошедшего 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. В нем Президент обязал Кабинет министров разработать и утвердить в трехдневный срок план комплексных мероприятий по обеспечению ликвидации последствий наводнения, обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, в том числе проведения аварийно-спасательных и других безотлагательных работ. До 15 августа 2008 года необходимо принять безотлагательные исчерпывающие меры относительно ликвидации последствий стихии, отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также обратился ко всем ветвям власти, частному бизнесу и всем добрым людям «максимально быстро отыскать возможности и принять на оздоровление детей из пострадавших территорий». «Прошу не оставаться безразличными к человеческому горю», - подчеркнул Президент.

По его словам, в понедельник, 28 июля, будет проведено внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут проанализированы масштабы и последствия стихийного бедствия, а также определены территории, которые будут объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

В.ЮЩЕНКО призвал всех граждан сохранять покой и выдержку, направить все свои усилия и имеющиеся ресурсы на помощь пострадавшим. «Гарантирую, что никто не останется со своей бедой один на один. Это нерядовое событие, и мы будем предпринимать нерядовые шаги. Мы сейчас должны быть вместе, помогать друг другу», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, в субботу В.ЮЩЕНКО посетил районы Ивано-Франковской области, которые пострадали от последствий стихийного бедствия.