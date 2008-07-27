Народных депутатов ВР вызовут из отпуска?

Кабинет министров Украины настаивает на срочном внесении изменений в Государственный бюджет на 2008 год, в которых были бы предусмотрены дополнительные средства в резервный фонд, необходимые для преодоления последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил в Ивано-Франковске после совместного совещания правительственной комиссии и оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных областях.

А.ТУРЧИНОВ также не исключает возможности проведения внеочередной сессии Верховной Рады для внесения изменений в Государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, А.ТУРЧИНОВ оценил ситуацию в пострадавших от наводнения областях Украины как очень сложную, при этом, по предварительным данным, ущерб лишь Ивано-Франковской области нанесен в размере минимум 1 млрд. грн.