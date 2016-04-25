СМИ исказили суть фильма о сбитом МН17, украинский истребитель не мог сбить лайнер - BBC

В сообщении ВВС говорится, что газета Sunday Express неправильно интерпретировала данную программу.

"На самом деле эксперты рассказали программе, что украинский истребитель вряд ли мог сбить МН-17, потому что такие самолеты не могут летать на такой высоте", - подчеркнули в медиакорпорации.

Кроме того, отмечается, что этот непредвзятый документальный фильм сбалансировано подает разные точки зрения, освещая различные теории, выстроенные вокруг трагедии МН-17, включительно со свидетельствами за и против причастности к катастрофе России, Украины и ЦРУ.

"Фильм также изучает в деталях выводы официального расследования этого инцидента Нидерландами, которые предоставляют убедительные свидетельства, что самолет упал из-за мощного удара ракеты земля-воздух", - подытожили в ВВС.

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В свою очередь "Европейской правде" поступили данные от посольства Украины в Великобритании. В диппредставительстве сообщили более подробные данные от собственных источников. По их словам, в фильме отсутствуют новые обвинения в адрес Украины.

"Источники посольства, ознакомленные с содержанием ленты, подтвердили, что фильм "Who Shot Down MH17?" является, по сути, компиляцией всего того, что уже озвучивалось в СМИ по поводу катастрофы с самолетом MH17. Отдельная тема, которую раздула желтая пресса, является лишь одной из версий, о которых говорится в фильме".

"Программа заключает, что вокруг расследования катастрофы с MH17 распространяется много пропаганды, в том числе российской", - пояснили в посольстве.

Ранее издание Sunday Express, распространившее анонс фильма, заявило, что в нем планируют обнародовать "шокирующие новые обвинения", в частности относительно того, что самолет мог сбить украинский истребитель или что к этому могло быть причастно ЦРУ.