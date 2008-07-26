Тимошенко надеется, что украинцам на Олимпиаде поможет патриотизм

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинских спортсменов, которые будут бороться за медали на ХХIХ летних Олимпийских играх в Пекине и заявила, что ждет от них побед.

Об этом сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

“254 спортсмена Украины, которые отправляются в Пекин, это - личности, которые высоко подняли международный авторитет нашего государства. Среди них - четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, Герой Украины Яна КЛОЧКОВА, олимпийские чемпионы Родион ЛУКА, Георгий ЛЕОНЧУК, Николай МИЛЬЧЕВ, Ирина МИКУЛЬЧИНА, Юрий БИЛОНОГ, Елена КОСТЕВИЧ, Юрий НИКИТИН, другие не менее известные атлеты, а еще много молодых, но талантливых спортсменов, которые, я так на это надеюсь, прославят нашу Родину на Олимпиаде”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что лично хочет выразить слова благодарности тренерам, врачам, массажистам и другим специалистам, которые готовили спортсменов к главным спортивным соревнованиям.

“Хочу сказать, что и правительство создает все условия для того, чтобы вы все свои силы направили на достижение победы”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я убеждена, что в вашей борьбе за самые высокие олимпийские награды в Пекине будет помогать чувство патриотизма, высокий уровень профессионализма, молодость, воля к победе и поддержка всех соотечественников. Желаю вам уверенности в собственных силах и спортивной удачи. Жду с победами!”, - пожелала премьер-министр Украины.

Напомним, что ХХIХ летние Олимпийские игры в Пекине пройдут 8-24 августа.

Сборная Украины завоевала на XXVIII Олимпиаде в Афинах 23 медали, из которых 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, и заняла двенадцатое место в неофициальном командном медальном зачете.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 23 июля увеличил денежные выплаты спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах Европы и мира по олимпийским видам спорта.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, за первое место на чемпионате мира призовые выплаты увеличены с 5 до 10 тысяч долларов, за второе место с 3,5 до 7 тысяч долларов, за третье с 2,5 до 5 тыс. дол. За первое место на чемпионате Европы с 2,5 до 5 тыс. дол., второе – с 2 до 4 тыс. дол., третье – с 1,5 до 2,5 тыс. дол.

Ю.ПАВЛЕНКО уточнил, что выплаты будут осуществляться в гривнях по курсом 1 к 5. Он также сообщил, что награды призерам Олимпийских игр установлены в размере: 1-е место 500 тыс. грн., 2-е – 350 тыс. грн. и 3-е – 250 тыс. грн.