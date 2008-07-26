В Киеве начались торжества по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси
Среди гостей нет Тимошенко
В Киеве на Софийской площади начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси.
Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах принимают участие Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМИЙ I, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его семья, Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЁВА, представители православных церквей Украины, политические деятели.
На Софийской площади, где установлена огромная сцена, также присутствует несколько тысяч украинцев и зарубежных гостей.
Как ожидается, Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМИЙ I благословит украинской народ и помолится за единение всех православных христиан.
Также к украинскому народу по случаю праздника обратится Президент Украины В.ЮЩЕНКО.