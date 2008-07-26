Ехануров сказал спасибо оппозиции за протесты против Си Бриз

Сегодня в Одессе состоится церемония закрытия двусторонних украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз – 2008”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, свои приветствия руководителям, организаторам и участникам учений “Си Бриз - 2008” по случаю их успешного завершения прислал министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

“Приветствую вас с завершением двусторонних украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз – 2008”! Участие в мероприятиях международного военного сотрудничества для украинских моряков уже является традиционным. Весомым результатом проведения нынешних морских маневров является успешное выполнение кораблями ВМС Украины задач в рамках антитеррористической операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”, - отмечается в приветствии главы отечественного оборонного ведомства.

“Учения “Си Бриз – 2008” способствуют поддержанию мира, укреплению доверия и взаимопонимания между военнослужащими разных стран. Они позволяют нам качественно тренировать Военно-Морские Силы и внедрять международные стандарты взаимодействия между военными моряками. Проведение подобных маневров мы рассматриваем как благоприятный случай лучше подготовиться к участию в миротворческих операциях в составе многонациональных сил”, – отмечается в приветствии.

Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, руководство учений “Си Бриз – 2008”, а также командиров воинских частей и подразделений Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, командиров кораблей, задействованных в маневрах, всех украинских и зарубежных моряков за успешное их проведение.

“Украинская сторона сделала все для обеспечения прибытия и размещения кораблей, подразделений и офицеров штаба стран - участниц учений, мы создали все необходимые условия для совместной интенсивной двухнедельной работы. Отдельно нужно отметить профессиональную работу в организации и проведении учений “Си Бриз – 2008” руководства органов государственной власти и силовых структур Одесской и Николаевской областей и Автономной Республики Крым”, - отметил в своем приветствии министр обороны Украины.

“Хочу выразить благодарность и представителям оппозиционных сил, которые принимали участие в протестных акциях во время проведения украинско-американских маневров. Благодаря их выступлениям наши зарубежные партнеры убедились, что официальная власть не запрещает гражданам высказывать свою точку зрения. Это свидетельствует о наличии в нашей стране демократии, а также о том, что Украина подтвердила статус правового государства”, - говорится также в приветствии.

Министр обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВ пожелал всем участникам “Си Бриз-2008” крепкого здоровья и дальнейших успехов в претворении в жизнь программы “Партнерство во имя мира”.

Справка УНИАН. Главной целью нынешних маневров “Си Бриз-2008”, которые проходили на территории Одесской и Николаевской областей и АР Крым, определена отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения миротворческой операции.

В учениях приняли участие военнослужащие из 16 стран. В частности, Азербайджана, Великобритании, Армении, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Норвегии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции и ФРГ. В целом к маневрам было привлечено до одной тысячи военнослужащих.

Украинско-американские военно-морские учения серии “Си Бриз” проводятся с 1997 года. Они проводятся с целью достижения взаимосовместимости флотов Украины и США, а также других стран, которые присоединились к программе НАТО “Партнерство во имя мира”. Главное же - повышение боевой готовности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.