Грищенко "замучили" в МИД России претензиями и упреками

Российский МИД высказал послу Украины Константину Грищенко возмущение из-за недопуска на территорию Украины депутат Госдумы Константина Затулина.

Об этом говорится в сообщении МИД по итогам беседы первого заместителя министра иностранных дел России Андрея Денисова с Грищенко.

МИД России заявил Грищенко, что мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси проходят в Киеве "при неуважительном отношении к руководству Русской православной церкви, чувствам миллионов православных верующих России и Украины".

"Продолжающееся муссирование украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского флота России на территории Украины подрывает ход нормального переговорного процесса по данной теме", - отмечается в пресс-релизе.

"С российской стороны было подтверждено, что вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота в Крыму должны решаться в спокойной и конструктивной атмосфере в контексте всего комплекса российско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

МИД России "охарактеризовал как возмутительный факт выдворения с территории Украины 25 июля первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ Госдумы Константина Затулина".

Руководители российского МИД во время встречи с Грищенко "в очередной раз призвали украинскую сторону отказаться от практики применения "черных списков".

"Было подчеркнуто, что подобные действия официального Киева омрачают атмосферу российско-украинских отношений. Вся ответственность за пагубные последствия такой политики ложится на украинскую сторону", - сказано в сообщении МИД России.

Украинская правда