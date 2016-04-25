Обама: Российская агрессия в Украине несет угрозу целостной, свободной и мирной Европе

Об этом Обама сказал во время выступления в Ганновере. Трансляция выступления проходила на сайте Белого дома.

"Российская агрессия вопиюще нарушила суверенитет и территорию независимого европейского государства Украина, и это вызывает обеспокоенность у наших союзников на востоке Европы, угрожая нашему видению Европы как целостной, свободной и в мире, и кажется, она угрожает прогрессу, который был достигнут со времени окончания "холодной войны", - подчеркнул Обама.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля Обама во время встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном подчеркнул необходимость урегулирования конфликта в Украине.