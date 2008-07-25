Фракция БЮТ сорвала сессию Ровенского облсовета

Сессия Ровенского облсовета 25 июля так и не состоялась из-за того, что депутаты самой большей фракции – БЮТ - не зарегистрировались в зале, протестуя таким образом против давления на территориальную избирательную комиссию.

Как сообщил журналистам председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК, депутаты-бютовцы возмущены тем, что территориальная избирательная комиссия никак не может принять решение о прекращении полномочий депутата облсовета Валерия БОГУЦКОГО, который недавно покинул ряды партии «Батькивщина», возглавив областную организацию новосозданной партии «Единый центр». По словам председателя облсовета, на территориальную избирательную комиссию осуществляется давление с целью не допустить прекращения депутатских полномочий В.БОГУЦКОГО и регистрации депутатом следующего за ним в партсписке Александра ДМИТРУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, решение относительно В.БОГУЦКОГО территориальная избирательная комиссия должна была принять перед началом сессии облсовета, однако не смогла начать работу из-за отсутствия кворума.

Возмущение по поводу действий депутатов-бютовцев выразила областная организация Народного союза «Наша Украина». В заявлении ее Ровенской облорганизации речь идет о том, что «бютовцы свои партийные интересы поставили выше интересов области и решения социальных вопросов ее жителей». Ведь депутаты облсовета должны были решить вопрос относительно внесения изменений в бюджет области, распределения средств за перевыполнение бюджета, которые планировалось направить на газификацию сел, медицинские заведения и заведения образования, другие социально-значимые объекты.

Руководитель фракции «Наша Украина» в облсовете, заместитель главы облгосадминистрации Степан ПАВЛЮК выразил сожаление, что вопрос о прекращении полномочий одного из депутатов заблокировал работу всего депутатского корпуса.

А председатель фракции БЮТ в облсовете Николай КУЧЕРУК сравнил политическое давление на ТВК с практикой Секретариата Президента Украины, которая «докатилась уже до Ровенщины».

В свою очередь депутат облсовета В.БОГУЦКИЙ заявил, что в случае, если ТИК лишит его депутатского мандата, он будет защищать его в суде. Ведь, по его словам, речь идет не просто об одном из депутатов, а об обеспечении работы всего облсовета. По его мнению, депутаты должны быть депутатами, а не рядовыми исполнителями воли партийных лидеров, не «просто людьми, которые ходят на сессию, чтобы нажимать кнопки».