В Одессе открыто Почетное консульство ФРГ

Временная поверенная по делам Федеративной Республики Германии в Украине Сюзанна ШЮТЦ представила сегодня мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ немецкого Почетного консула в Одессе Александра КИФАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы дипломатической миссии, Одессу и ряд городов Германии связывают давняя дружба и сотрудничество. В последнее время экономические и культурные взаимоотношения развиваются особо активно. «Постоянно растёт поток туристов из Германии в Одессу, - подчеркнула С.ШЮТЦ. - Поэтому важно было открыть в этом приморском городе официальное представительство».

Мэр Одессы, в свою очередь, высказал уверенность, что «двусторонние связи будут плодотворно развиваться». Особо отметил Э.ГУРВИЦ многолетние побратимские связи Одессы и Регенсбурга, который в начале 90-х годов оказывал одесситам значительную гуманитарную помощь».

Как отмечалось на встрече в мэрии, Почётному консулу ФРГ в Одессе А.КИФАКУ надлежит прежде всего решать организационные вопросы, связанные с пребыванием на юге Украины немецких туристов, осуществлять содействие культурным, образовательным и экономическим связям. Его полномочия распространяются на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Автономную Республику Крым.