Рыбаков обвинил Тимошенко в распространении "фальшивок"

Народный депутат Украины Игорь РЫБАКОВ (фракция БЮТ) обвиняет лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в политическом рейдерстве.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении И.РЫБАКОВА.

По словам И.РЫБАКОВА, заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ написал письмо Ю.ТИМОШЕНКО, в котором на основании решения межпартийного съезда блока просит руководителя правительства известить центральные органы исполнительной власти о том, что И.РЫБАКОВ уже не является народным депутатом и поэтому на его официальные обращения нужно реагировать не как на депутатские запросы, а как на обычные апелляции.

«С оперативностью, которая заслуживает лучшего применения, а точнее, со странной поспешностью Ю.ТИМОШЕНКО поручает центральному органу исполнительной власти и отдельно – Государственной таможенной службе “рассматривать обращение РЫБАКОВА Игоря Александровича в порядке, предусмотренном Законом “Об обращении граждан”, - говорится в заявлении И.РЫБАКОВА.

«Расцениваю эту двухходовую комбинацию как попытку совершить еще один акт расправы надо мной как народным депутатом, который открыто заявил о своем политическом протесте и прекратил участие в деятельности парламентского большинства. Поручение премьер-министра является кричащим примером ее правового невежества и дерзкого пренебрежения законами. Следовательно, А.ПОРТНОВ написал Ю.ТИМОШЕНКО очередную фальшивку, на основании которой она издает абсолютно незаконное поручение. По сути, премьер единолично подменила функции ЦИК, что присуще рейдерскому стилю ее работы. Обращаю внимание и на то, что премьер-министр, по сути, позволяет не реагировать на мои обращения Государственной таможенной службе», - отмечает И.РЫБАКОВ.

По мнению депутата, таким образом руководитель правительства хочет его лишить “одного из рычагов в начатой бескомпромиссной борьбе с контрабандой, злоупотреблениями и теневыми сделками в Государственной таможенной службе Украины”.

И.РЫБАКОВ также подчеркнул, что поручение Ю.ТИМОШЕНКО не реагировать на его депутатские запросы не имеет никакой юридической силы. “Уверен, что провокационные выпады в мой адрес не смогут дезориентировать общественность относительно настоящих причин моего выхода из коалиции и моей политической позиции”, - надеется он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

30 июня источник УНИАН в БЮТ сообщило, что межпартийный съезд блока лишил народного депутата И.РЫБАКОВА депутатского мандата. Но 7 июля Одесский окружной административный суд запретил Центральной избирательной комиссии осуществлять действия по регистрации следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» вместо И.РЫБАКОВА.