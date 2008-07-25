МИД России обвиняет Киев в неуважении к Русской православной церкви

25 июля Посол Украины в Москве Константин Грищенко был приглашен в МИД России для беседы с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Денисовым, говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте российского министерства.

Обсуждались "некоторые текущие вопросы двусторонних отношений, вызывающие озабоченность российской стороны".

В частности, было отмечено, что "мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси проходят в Киеве при неуважительном отношении к руководству Русской православной церкви, чувствам миллионов православных верующих России и Украины. Продолжающееся муссирование украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины подрывает ход нормального переговорного процесса по данной теме". С российской стороны подчеркнуто, что "вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота в Крыму должны решаться в спокойной и конструктивной атмосфере в контексте всего комплекса российско-украинских отношений".

МИД РФ характеризует как "возмутительный" факт выдворения с территории Украины 25 июля Константина Затулина и призывает украинскую сторону "отказаться от практики применения «черных списков".

МИД РФ подчеркивает, что такие действия официального Киева "омрачают атмосферу российско-украинских отношений", и возлагает на украинскую сторону всю ответственность за "пагубные последствия такой политики".