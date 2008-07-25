Ющенко хочет, чтобы Тимошенко персонально боролась со стихией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство должно защитить жизнь людей и их собственность от стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в западной части Украины, в связи с ненастьем.

«В опасности очутились жизни тысяч людей, их имущество, засеянные сельхозугодья. Стихия продолжает оставаться угрожающей, учитывая очередное штормовое предупреждение Гидрометцентра», – отметил В.ЮЩЕНКО.

«Обращаю внимание правительства, а также персонально премьер-министра и министра по чрезвычайным ситуациям на необходимость своевременного и действенного реагирования в сложившейся ситуации», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что органы исполнительной власти должны задействовать все имеющиеся механизмы для защиты безопасности людей и их собственности от стихийного бедствия.