Министр юстиции отказался ехать на Олимпиаду "по этическим соображениям"

Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает нецелесообразным и отказался от поездки на Олимпийские игры в Пекин в составе гостевой делегации Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как отмечается в заявлении министра, такое решение принято им по этическим соображениям.

Министр отмечает, что отмененная поездка в Пекин не связана с исполнением им полномочий руководителя главного юридического ведомства страны. А потому участие в составе делегации не отвечает принципам профессиональной этики государственного служащего.