Министр юстиции отказался ехать на Олимпиаду "по этическим соображениям"
16:41, 25 июля 2008Политика
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Онищук про этику госслужащего
Министр юстиции Николай ОНИЩУК считает нецелесообразным и отказался от поездки на Олимпийские игры в Пекин в составе гостевой делегации Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Как отмечается в заявлении министра, такое решение принято им по этическим соображениям.
Министр отмечает, что отмененная поездка в Пекин не связана с исполнением им полномочий руководителя главного юридического ведомства страны. А потому участие в составе делегации не отвечает принципам профессиональной этики государственного служащего.
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