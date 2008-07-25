Ющенко отстоял молебен в Киево-Печерской лавре
13:09, 25 июля 2008Политика
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Службу провели Варфоломей и Владимир
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в праздничном молебне в Киево-Печерской лавре, который состоялся в рамках торжественных мероприятий по празднованию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Молебен совместно провели Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I и Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.
ВАРФОЛОМЕЙ I и ВЛАДИМИР обменялись приветственными словами по случаю праздника и подарками.
В мероприятии также приняли участие представители делегаций зарубежных церквей, которые прибыли в Украину на торжества по случаю 1020-й годовщины крещения Киевской Руси, и члены правительства.
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