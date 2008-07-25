Ющенко отстоял молебен в Киево-Печерской лавре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в праздничном молебне в Киево-Печерской лавре, который состоялся в рамках торжественных мероприятий по празднованию 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Молебен совместно провели Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I и Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР.

ВАРФОЛОМЕЙ I и ВЛАДИМИР обменялись приветственными словами по случаю праздника и подарками.

В мероприятии также приняли участие представители делегаций зарубежных церквей, которые прибыли в Украину на торжества по случаю 1020-й годовщины крещения Киевской Руси, и члены правительства.