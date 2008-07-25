Огрызко нашел деньги на обратный билет Затулину

Депутат Госдумы Константин Затулин до сих пор находится в аэропорту Симферополя, ожидая, пока украинские власти купят ему билет на самолет до Москвы.

Об этом "Украинской правде" сказал директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.

По его словам, по состоянию на 11:45 Затулин еще не знал, оплатят ли ему перелет и сможет ли он улететь в Москву ближайшим рейсом в 13:20.

Корнилов также сообщил, что представители украинских властей требовали от Затулина вылететь в Москву рейсом в 8 утра. Однако он отказался, сославшись на нежелание "самостоятельно оплачивать прихоти украинского МИД".

После этого, по словам Корнилова, Затулину якобы пообещали купить билет за счет украинской стороны.

Кроме того, по информации директора Украинского филиала Института стран СНГ, Затулин собирается провести прямо в аэропорту тренировочный теннисный матч со своим партнером, "раз уж он не смог поучаствовать в теннисном турнире".

В то же время, по информации "Украинской правды", Затулину уже куплен билет на рейс "Симферополь-Москва" на 13:20 за счет Министерства иностранных дел Украины.

Как известно, Затулин ехал на теннисный турнир "Большая шляпа", который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России и был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело относительно Затулина за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.