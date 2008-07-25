Ющенко приветствует Варфоломея І на украинской земле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І на украинской земле.

Как передает корреспондент УНИАН, после торжественной встречи в аэропорту “Борисполь” и приветствия почетного караула В.ЮЩЕНКО, обращаясь к ВАРФОЛОМЕЮ І, отметил, что прибытие Патриарха в Украину является великим днем для страны, знаком Божьего благословения для украинской земли и украинского народа.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что приезд Вселенского патриарха Украина воспринимает как признание заслуг украинских христиан и христианской Церкви в служении Господу Богу. Президент отметил, что поддержка Вселенского патриарха укрепит дух, прибавит силы и единение в вере во Христе украинских христиан.