Единый центр требует исключить Жванию из парламентской фракции

Президиум партии “Единый Центр” рекомендует народным депутатам-членам партии обратиться к председателю фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в Верховной Раде Вячеславу КИРИЛЕНКО с предложением внести на рассмотрение фракции вопрос об исключении Давида ЖВАНИИ из фракции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, об этом идет речь в решении Президиума партии.

«В последнее время заявления и поведение Д.ЖВАНИИ все больше противоречат этико-моральным принципам деятельности политика», – отмечено в документе.

По мнению членов Президиума ЕЦ, об этом свидетельствуют “неоднократные постыдные и агрессивные выпады Д.ЖВАНИИ в адрес Президента Виктора ЮЩЕНКО и его родных”, “вызывающее поведение относительно институтов государственной власти”, правоохранительных органов, которые исполняют служебные обязанности.

Члены Президиума ЕЦ считают, что Д.ЖВАНИЯ сознательно идет на провокации, и убеждены, что его поведение “носит признаки действий, подпадающих под статьи Уголовного кодекса Украины”.

"Такие действия Д.ЖВАНИИ не только вредят парламентской фракции НУ-НС и репутации входящих в нее политических сил, но и подрывают авторитет властных институтов Украины в глазах украинского общества», – говорится в решении Президиума ЕЦ.

Кроме того, в этой партии считают настоящей причиной таких действий Д.ЖВАНИИ то, что он “исполняет роль «послушного винтика» в грязной кампании по дискредитации главы государства».