Луценко: Ющенко строит не государство, а "балоган"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО удивлен Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отмене постановления правительства об управлении в сфере миграционной политики.

Об этом он заявил сегодня во время веб-конференции.

«Последний указ Президента о государственном управлении в сфере миграции удивил многих, поскольку он противоречит всем предыдущим, изданным с 2007 года», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что в июле 2007 года и в марте 2008 года вышли два Указа Президента (№657 и №276 – соответственно), которыми постановлялось рассмотреть вопрос о «целесообразности образования центрального органа исполнительной власти по вопросам миграции, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом Министров Украины через министра внутренних дел Украины». В последнем указе, отметил руководитель МВД, даже зафиксирован срок создания такого органа – до 1 июля 2008 года.

В то же время, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, 18 июня 2008 года было издано Постановление Кабинета Министров №558, которым функции специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции возлагались на МВД как на координатора политики в области миграции, а не на Государственный департамент миграционной службы. При этом министр отметил, что согласно постановлению, так должно продолжаться еще в течение года, пока вопрос об образовании соответствующего органа не будет определен законодательно.

«Теперь, после того, как Государственный департамент миграционной службы оказался «отобранным» у МВД, он оказался в подвешенном состоянии», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также сообщил, что 4-5 сентября в Киеве пройдет 8-я Европейская министерская конференция по вопросам миграции, на которую приглашены министры из 87-ми стран мира и представители Совета Европы. «Указанный форум имеет перспективу стать ключевым профильным мероприятием на континенте, который определит главные приоритеты в миграционной политике европейских государств на следующие 5-8 лет. Ее (конференции – УНИАН) проведение будет способствовать укреплению положительного имиджа Украины, подчеркнет активную позицию украинского правительства в решении проблем в сфере управления миграционными потоками», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что намерен повторно внести на рассмотрение Кабмина вопрос о подчинении Государственного департамента миграционной службы Министерству внутренних дел. «Наступило время строить государство, а не «балоган» – сказал руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 643/2008 от 21 июля остановил действие Постановления Кабинета министров №558 от 18 июня 2008 года «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» и одновременно обратился в Конституционный Суд с представлением относительно определения конституционности принятого правительством документа.

В Указе отмечается, что Кабинет министров Украины, с целью оптимизации системы государственного управления в области миграции, возложил на Министерство внутренних дел Украины выполнение функций специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции в границах, определенных законодательством о беженцах, и по координации деятельности центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной миграционной политики до законодательного определения в течение одного года вопроса, связанного с образованием соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Кроме того, отмечает В.ЮЩЕНКО, одним из пунктов Постановления в сферу управления Министерства внутренних дел Украины переданы пункты временного размещения беженцев; в состав Государственного департамента миграционной службы - органы миграционной службы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, образованные в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 мая 2004 года №700.

“Постановление №558 издано Кабинетом министров Украины вопреки положениям Конституции Украины”, - считает Президент.

Кроме того, в Указе Президента отмечается, что обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом (часть третья статьи 17 Конституции Украины). “По предписанию пункта 22 части первой статьи 85 Основного Закона государства к полномочиям Верховной Рады Украины относится утверждение общей структуры, численности, определение функций Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также Министерства внутренних дел Украины. Пункт 10 части первой статьи 92 Конституции Украины предусматривает, что исключительно законами Украины определяются принципы регулирования миграционных процессов”, - уточняется в документе.

“Вопреки приведенным конституционным положениям Кабинет министров Украины своим Постановлением возлагает на Министерство внутренних дел Украины выполнение функций специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции в границах, определенных законодательством о беженцах, и по координации деятельности центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной миграционной политики.

Законом Украины «Об общей структуре и численности Министерства внутренних дел Украины» утверждена общая структура и численность Министерства внутренних дел Украины. При этом функционирование самостоятельных территориальных органов государственных департаментов, действующих в составе Министерства как правительственные органы государственного управления по отдельным направлениям служебной деятельности, определенным Кабинетом министров Украины, данным Законом не предусмотрено”, - поясняет В.ЮЩЕНКО.

При таких обстоятельствах, считает глава государства, передав в сферу управления МВД пункты временного размещения беженцев, в состав Государственного департамента миграционной службы органы миграционной службы в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, Кабинет министров Украины изменил общую структуру и численность Министерства внутренних дел Украины.

“Следовательно, издав Постановление №558, Кабинет министров Украины решил вопросы, отнесенные Конституцией Украины к полномочиям Верховной Рады Украины, урегулировал подзаконным актом вопросы, отнесенные Основным Законом государства к регулированию исключительно законами Украины, чем нарушил вышеупомянутые нормы Конституции Украины, а также требования части третьей статьи 113, части первой статьи 117 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет министров Украины руководствоваться в своей деятельности, в частности Конституцией Украины, издавать постановления и распоряжения в пределах своей компетенции”, - подчеркивается в Указе.