Климкин и Лавров обсудили вопросы "в развитие разговора Порошенко и Путина" – МИД РФ

Как сообщает сайт МИД РФ, телефонный разговор Климкина и Лаврова состоялся по инициативе украинской стороны.

Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, а также ряд вопросов двусторонних отношений в развитие телефонного разговора президентов России и Украины 18 апреля.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-слежбы президента Украины, Порошенко в телефонном разговоре с Путиным 18 апреля подчеркнул, что Украина призывает Россию немедленно освободить Надежду Савченко. Была достигнута договоренность о безотлагательном допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове-на-Дону. В связи с ухудшением здоровья Савченко президент Украины призвал допустить к ней украинских или немецких врачей. Также обсуждались вопросы российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Читайте такжеПорошенко надеется, что согласовал с Путиным алгоритм освобождения Савченко