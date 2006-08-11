Заявление журналистов и работников СМИ о наступлении на свободу слова в Украине

9, 10 и 11 августа 2006 года в Украине произошел ряд досадных и тревожных событий, которые могут свидетельствовать о начале наступления на свободу слова.

Сначала посреди дня 9 августа в центре Киева были похищены работники "Нашего радио". Их вывезли в лес и там допрашивали, применяли к ним физическую силу, запугивали. Такого кричащего случая бандитизма в столице Украины не происходило давно.

Днем 10 августа вновь назначенный пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича Денис Иванеско отказал "5 каналу" в трансляции в прямом эфире пресс-конференции главы правительства, чем нарушил законы "Об информации" и "О телевидении и радиовещании". Никакие официальные объяснения относительно инцидента со стороны пресс-службы Кабинета Министров предоставлены не были.

Вечером 10 августа в городе Форосе, Автономная Республика Крым, было осуществлено нападение на директора ТРК “Форос” Федора Салия. Неизвестный напал на него без очевидного мотива, нанес ему несколько ударов по голове и убежал, когда на месте события появился сотрудник телерадиокомпании.

11 августа от пресс-секретаря Киевской городской государственной администрации в СМИ поступило сообщение об ограничении доступа относительно предоставления информации журналистам официальными лицами КГГА.

Кроме того, следует заметить, что до сих пор не был наказан должным образом за нападение на съемочную группу СТБ народный депутат Олег Калашников. Он де-факто принадлежит к фракции Партии регионов, невзирая на заявление лидеров фракции о его исключении. Также до сих пор не расследовано дело о нападении на главного редактора "Столичных новостей" Владимира Кацмана. Неизвестно, на каком этапе находится расследование убийства Георгия Гонгадзе.

Мы, журналисты и работники средств массовой информации, очень обеспокоенные всеми этими событиями, которые произошли на протяжении короткого времени. Надеемся, что это стечение обстоятельств, но замечаем - мы сделаем все возможное и не допустим возвращения времен цензуры и давления на СМИ.

Поэтому:

1) Обращаемся к Министру внутренних дел Украины Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследования нападений на работников СМИ. Предлагаем создать Общественный совет при Центре общественных связей МВД Украины с целью оперативного реагирования на преступления против журналистов и работников СМИ, координации действий с МВД и предоставления квалифицированной и скорой помощи коллегам, которые попали в досадные ситуации.

2) Обращаемся к премьер-министру Украины Виктору Януковича принять меры относительно недопущения действий по ограничению прав СМИ на доступ к открытой правительственной информации. Требуем от премьер-министра сделать организационные выводы относительно поведения пресс-секретаря Дениса Иванеско в конкретном случае, обнародовать в СМИ официальную позицию относительно запрещения трансляции пресс-конференции в прямом эфире, а также предоставить заверение о недопущении подобных ситуаций в будущем.

3) Требуем от региональных администраций и органов местной власти снять какие-либо ограничения на доступ СМИ к открытой информации, в том числе ограничения на аккредитацию в этих органах власти.

4) Требуем от Генеральной прокуратуры Украины в ближайшее время публично объявить о ходе расследования нападения народного депутата Олега Калашникова на съемочную группу СТБ. А также предоставить информацию о других резонансных преступлениях против журналистов.

5) Требуем от фракции Партии Регионов в Верховной Раде предоставить СМИ официальную информацию от имени фракции относительно членства во фракции народного депутата Олега Калашникова, ведь в официальных документах Верховной Рады он, невзирая на заявления руководства Партии регионов, до сих пор находится во фракционном списке.

Со своей стороны мы подтверждаем наше последующее стремление отстаивать свободу слова и безопасность наших коллег всеми доступными законными средствами. Предупреждаем, в случае, если наступление на свободу слова будет длиться, мы готовы на разные формы активного протеста.

Подписи 25 представителей СМИ.