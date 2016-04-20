БПП предлагает разрешить генпрокурору быть без высшего юридического образования

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом предусмотрено, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен гражданин, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее пяти лет.

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В действующем законе определено, что кандидат на должность должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

Кроме того, предусмотрено, что прокурором региональной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины, имеющий стаж работы в сфере права не менее трех лет (в действующем законе - стаж работы в должности прокурора не менее трех лет).

Согласно законопроекту, прокурором ГПУ может быть назначен гражданин Украины, имеющий стаж работы в сфере права не менее трех лет (в действующем законе - стаж работы в должности прокурора не менее пяти лет).

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, нормами законов Украины «О прокуратуре» и «О Государственном бюро расследований» предусматривается создание органов прокурорского самоуправления (Всеукраинской конференции работников прокуратуры и Совета прокуроров Украины), а также Конкурсной комиссии, которая осуществляет проведение конкурса на должность директора ГБР.

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«Однако на сегодняшний день продолжается процедура создания указанных органов, в связи с чем возникает необходимость отсрочки вступления в силу отдельных положений Закона «О прокуратуре» до 15 апреля 2017 года, а также законодательного урегулирования порядка осуществления досудебных расследований, отнесенных к подследственности ГБР, которые были начаты органами прокуратуры до момента создания Бюро, с учетом положений пункта 9 Переходных положений Конституции Украины, которыми предусмотрено, что прокуратура продолжает выполнять, в соответствии с действующими законами, функцию надзора за соблюдением и применением законов и функцию предварительного следствия - до введения в действие законов, регулирующих деятельность государственных органов по контролю за соблюдением законов, и до сформирования системы досудебного следствия и введения в действие законов, регулирующих ее функционирование», - говорится в разъяснении.

Как известно, среди кандидатов на должность генпрокурора называют народного депутата, председателя фракции БПП Юрия Луценко, который не соответствует норме закона, предусматривающей необходимость высшего юридического образование и стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на то время народный депутат от БПП и представитель президента в парламенте Степан Кубив зарегистрировал проект закона (№4379) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генпрокуратуры и Госбюро расследований.

Однако этот законопроект был отозван из ВР 14 апреля. В этот день парламент назначил Кубива первым вице-премьером - министром экономического развития.

11 апреля работники Генеральной прокуратуры, среди которых четверо заместителей генпрокурора - Юрий Столярчук, Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско, - обратились к президенту Украины Петру Порошенко и тогдашнему председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с призывом не назначать генпрокурором человека без соответствующего опыта работы.

Перед этим Луценко заявил, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой сфере.