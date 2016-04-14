У Порошенко есть не менее четырех кандидатур на должность генпрокурора - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Он отметил, что "у президента есть, как минимум, 4 кандидатуры, и он определится".

"Я, слава Богу, не являюсь единственным кандидатом. Я очень надеюсь, что эта чаша пройдет мимо меня ", - сказал Луценко.

Он отметил, что, с его точки зрения, кандидат должен быть "извне прокуратуры, который сможет разломать эту модель карательного и коррумпированного органа".

По словам Луценко, его обрадовало "заявление блохи против дуста - это когда все руководство ГПУ выступило против Луценко. Это очень хорошо".

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Раду внесли проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о деятельности Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований, которые позволят назначать на должность генпрокурора лиц, не имеющих прокурорского стажа, но имеющих стаж работы в области права не менее пяти лет.

11 апреля работники Генеральной прокуратуры, среди которых четыре заместителя генпрокурора - Юрий Столярчук, Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско - обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с призывом не назначать генпрокурором человека без соответствующего опыта работы.

Перед этим председатель фракции БПП Юрий Луценко заявил, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.