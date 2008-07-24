Луценко устроит беженцу из коалиции хождения по мукам а-ля Жвания

Лидер гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО признает свою ответственность за ошибочное решение о включении в избирательные списки “Народной самообороны” Юрия БУТА.

Об этом, как сообщается на сайте “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня во время веб-конференции.

“Я, безусловно, несу ответственность за этот случай и учту горький опыт неприемлемости каких-либо рекомендаций в отношении малознакомых деятелей в дальнейшей политической деятельности”, – отметил он.

Политик рассказал, что Ю.БУТ был рекомендован как человек, который будет заниматься межконфесиональными и межнациональными проблемами. “В ходе кампании я лично чувствовал результат такого решения: никакой агрессии со стороны каких-либо религиозных организаций, в отличие от предыдущих лет, у НУ-НС не было”, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Но Ю.БУТ попал в судебный комитет Верховной Рады, где быстро попал под влияние печально известного господина С.КИВАЛОВА. К сожалению, Ю.БУТ не прошел испытания “медными трубами”. Особенно горько, что предал человек, который так часто клялся Святым писанием и демонстрировал искреннюю набожность”, – считает лидер “Народной самообороны”.

Ю.ЛУЦЕНКО также рассказал, что украинское гражданство Ю.БУТ получил в украинском посольстве в РФ как человек, родившийся в Украине. “Я знаю о существовании вопросов к чистоте этой процедуры. Сейчас соответствующие службы по запросу народного депутата изучают ключевой вопрос – вышел ли Ю.БУТ из российского гражданства до получения украинского? И если нет – у него возникнут проблемы”, – сказал министр внутренних дел.

Политик также подчеркнул, что ни одно место в списке “Народной самообороны” не было продано. «Д.ЖВАНИЯ взял на себя все расходы избирательной кампании”, – добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявление народного депутата Ю.БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.