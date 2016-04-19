Залог успеха - в умении доносить обществу информацию об изменениях и реформах - Парубий

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

По словам Парубия, необходимо уметь информацию об изменениях и реформах доносить обществу. В этой работе он отметил работу украинского парламента. «Принятие пакета антикоррупционных законов по борьбе с коррупцией - это была общая наработка. В решающие моменты мы вместе с МИД собирались у Президента, принимали решения и выносили на голосование. Ни одного испытания не смогли не пройти», - подчеркнул он.

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Председатель Верховной Рады Украины также считает «огромным позитивом» наличие невероятного потенциала сотрудничества с Кабинетом Министров Украины.

Председатель парламента также отметил наличие взаимопонимания с Президентом Украины в ключевых стратегических направлениях: вопросах безопасности и обороны, евроинтеграции, борьбы с коррупцией, судебной реформы, которая является «одной из ключевых задач на ближайшее время». «Не проведя судебную реформу, не сможем довести до конца решающий удар в борьбе с коррупцией», - подчеркнул он.

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Парубий считает, что «совместная работа и высокий уровень ответственности - это залог успеха». «Очень рассчитываю, что министры и их заместители будут присутствовать на парламентских заседаниях комитетов. Рассчитываю, что у нас будет эффективная коммуникация. Мы не имеем больше времени, - добавил он. - Нам надо будет принимать быстрые и эффективные решения для того, чтобы двигаться вперед, чтобы мы смогли этот план амбициозный, который поставила перед собой Украина, шаг за шагом выполнять и идти к победе».

Председатель парламента выразил уверенность, что Украина сможет пройти этот путь «быстро, эффективно и действенно».