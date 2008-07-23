В Крыму ждут Президентов Украины и Армении

На празднование 650-летия древней армянской святыни – мужского армянского монастыря Сурб-Хач в Крыму ждут Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Армении Сержа САРКИСЯНА.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА со ссылкой на главу парламента автономии Анатолия ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что все запланированные к юбилейной дате работы выполнены. Так, от автотрассы к монастырю проложена хорошая автомобильная дорога, проведена линия электропередач, заканчиваются реставрационные работы в трапезной и кельях, восстанавливается церковь. «До 29 июля остался небольшой объем работ, связанный с наведением порядка и благоустройством территории. Поэтому на этом этапе и в соответствии с тем объемом финансирования, который был предусмотрен в бюджете Автономной Республики Крым, у меня замечаний по реставрационным работам нет. Сурб-Хач должен встретить свое 650-летие достойно. Мы ожидаем на юбилей приезда глав двух стран – Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Армении Сержа САРКИСЯНА», - сказал крымский спикер. Это будет их первое посещение монастырского комплекса, добавил А.ГРИЦЕНКО. «Я думаю, что такое уникальное историческое место, да еще по такому поводу, не оставит глав двух дружественных держав равнодушными», - отметил он.

Программа праздничных торжеств по случаю 650-летия монастыря Сурб-Хач предусматривает знакомство президентов Украины и Армении с монастырским комплексом и фотовыставкой, посвященной 650-летию армянской святыни. Каталикос Армянской Апостольской церкви Гарегин II проведет праздничную литургию, а завершатся торжества концертом, в котором примут участие армянские и украинские этнографические коллективы и эстрадные исполнители.

Справка УНИАН. На строительство автодороги из бюджета автономии было выделено 4 млн. грн., на электрификацию монастырского комплекса - 800 тыс. грн. 1 млн. 200 тыс. грн. потрачено на реставрационные работы в прошлом году, 3 млн. грн. – в этом.